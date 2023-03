Diffidati Az Alkmaar-Lazio, biancocelesti a rischio squalifica per eventuale andata quarti

Sono ben cinque i giocatori della Lazio diffidati in vista dell’impegno contro l’Az Alkmaar nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League e di conseguenza a rischio squalifica per l’eventuale andata dei quarti di finale. Dopo la sconfitta dell’andata, la squadra di Sarri deve rimontare a tutti i costi, ma al contempo ci sono Romagnoli, Patric, Zaccagni, Immobile, Milinkovic-Savic che dovranno fare attenzione a non rimediare un cartellino giallo per non essere fermati dalla commissione disciplinare Uefa.