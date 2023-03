Az Alkmaar-Lazio, programma e telecronisti Sky e Dazn ritorno ottavi Conference League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Az Alkmaar-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. C’è da rimontare il pesante 1-2 subito in rimonta all’andata per i biancocelesti se vogliono proseguire il proprio cammino in coppa. Sarà dura in terra olandese, dove l’appuntamento è fissato per le ore 21 di giovedì 16 marzo, chi riuscirà ad avere la meglio stasera?

Az Alkmaar-Lazio sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Nando Orsi e su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin.