Betis in vantaggio, ma tutto ancora aperto in vista della gara di ritorno nella semifinale di Conference League che vede protagonista la Fiorentina. La squadra di Raffaeele Palladino esce sconfitta 2-1 in Spagna nel match d’andata, ma resta in piena corsa per la sfida del Franchi in programma tra sette giorni. Per i padroni di casa a segno Ezzalzouli dopo appena sei minuti, con il gol del raddoppio che arriva invece al 64′ grazie a una gran bella iniziativa personale di Antony. A rimettere in corsa la formazione viola ci pensa Ranieri, bravo a farsi trovare pronto in area di rigore dopo un’azione di Gosens sulla sinistra. Nell’altra semifinale, dominio del Chelsea che passa sul campo del Djurgarden per 4-1 e dopo l’andata in Svezia ipoteca la qualificazione alla finale.

IL TABELLINO

BETIS (4-3-3): Vieites; Ruibial, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals (78′ Altimira); Antony, Bakambu, Ezzalzouli (62′ Lo Celso). A disposizione: Adrian, Manu Gonzalez, Bellerin, Rodriguez, Sabaly, Mendy, Jesus Rodriguez, Pablo Garcia. Allenatore: Manuel Pellegrini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi (68′ Folorunsho), Mandragora, Cataldi (29′ Adli), Fagioli (68′ Richardson), Gosens; Beltran (46′ Kean), Gudmundsson (85′ Zaniolo). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Colpani, Caprini. Allenatore: Raffaele Palladino.

RETI: 7′ Ezzalzouli, 64′ Antony