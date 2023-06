Conference League: arrestati 23 tifosi di Fiorentina e West Ham

Sono stati arrestati 23 tifosi del West Ham e della Fiorentina per il loro comportamento in occasione della finale di Conference League giocata ieri a a Praga. Lo rende noto la polizia ceca. Incidenti sono scoppiati per le vie della capitale ceca nel pomeriggio mentre le due tifoserie si recavano allo stadio per la partita. Anche allo stadio non sono mancati i momenti di tensione quando un tifoso degli Hammers ha lanciato un oggetto dagli spalti che ha colpito e ferito alla testa il capitano viola Cristiano Biraghi.