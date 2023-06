Footvolley, Mondiale 2023: nel weekend si assegna il primo titolo, presenti Faccini-Iacopucci

E’ tutto pronto per l’assegnazione del primo titolo Mondiale della storia del Footvolley. La manifestazione patrocinata da Roma Capitale, in programma il 9, 10, e 11 giugno al Pinetina Beach Village di Ostia, vedrà la partecipazione di 17 Paesi provenienti da 4 continenti: Africa, America, Asia, Europa. L’Italia sarà rappresentata dai vice-campioni d’Europa Alain Faccini e Federico Iacopucci, mentre in campo femminile le sorti azzurre saranno affidate a Elisabetta Fiorella e Sara Cupellini.

E’ prevista anche la disputa di due match-ambassador, in cui gareggeranno ex calciatori e personaggi dello spettacolo come Pluto Aldair e Max Tonetto. Il campione del mondo 2006 Simone Perrotta e l’ex centrocampista della Roma, Rodrigo Taddei, effettueranno la premiazione vincitori. L’ingresso sarà gratuito e consentirà di assistere anche al concerto dei Cantina Band che chiuderà ufficialmente la manifestazione.

Sarà possibile seguire la manifestazione in tv su Dazn, che garantirà la diretta delle fasi finali del torneo, con un collegamento live dalle 16,30 di domenica 11 giugno. Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’intera manifestazione attraverso il portale ufficiale della Footvolley World League (https://footvolleyworldleague.com), quello della Lega europea (https://footvolleyeurope.com/). Informazioni puntuali e costanti saranno garantite anche da Corriere dello Sport-Stadio e Rai Radio 1, media partner ufficiali della manifestazione.