Lo staff della Nazionale Maschile Under 20 di rugby ha reso nota la formazione per domani. Venerdì 20 dicembre, gli azzurrini affronteranno l’Irlanda, nell’ultimo match amichevole prima del Sei Nazioni 2025. Il match andrà in scena a Dublino, sul terreno del St. Mary’s College, e avrà inizio alle 13:00 italiane. La partita si svolgerà su tempi regolamentari, ma le due formazioni seguiranno regole adattate nella gestione dei cambi. Si tratta di evento ormai consolidato in questa fase dell’anno.

”La formazione è figlia del lavoro svolto sia in questi giorni, sia nei raduni precedenti, e ha principalmente lo scopo di testare il livello di applicazione di alcuni contenuti sviluppati sia a livello individuale che collettivo”, commenta l’head-coach Roberto Santamaria riguardo la scelta dei quindici chiamati all’appello. ‘‘In questo senso la seduta congiunta con i ragazzi dell’Irlanda svoltasi ieri all’High Performance Center IRFU ci ha già fornito riferimenti importanti, che dopo il match di domani saranno ulteriormente arricchiti. Di fatto questi ultimi 80 minuti dell’anno testimonieranno a che punto siamo, come squadra e come singoli giocatori, nel percorso verso il Sei Nazioni, e su questa valutazione imposteremo l’approccio al Torneo fin dal prossimo raduno di inizio gennaio a Treviso’‘, conclude Santamaria.

Tra i giocatori schierati dal primo minuto, spiccano sei giocatori classe 2006. In panchina, presenti altri tre volti appartenenti allo stesso anno. In questo gruppo, si distingue il numero 10 Roberto Fasti, trevigiano che si riconferma titolare in regia. Il giocatore è accoppiato a Niccolò Beni, in una combinazione già vista a novembre, in Francia. In prima linea Nicola Bolognini, che torna a destra di un trio completato da Boccato sulla sinistra e da Caiolo-Serra nel mezzo. Il Numero 8 Milano e Zanandrea, secondo centro, indosseranno i gradi di Capitano. L’unico incerto è Bellotto, che ha dovuto fare i conti con un problema fisico non completamente rientrato.

Gli azzurrini torneranno in Italia nel corso della mattinata di domenica. La squadra andrà a riposo in occasione delle vacanze natalizie, ma si ripartirà i primi di gennaio. Infatti, i giovani rugbisti sono chiamati in raduno dal 7 al 15 gennaio, con il ritiro in scena a Treviglio. Si tratterà di una settimana decisiva per selezionare i giocatori per la Six Nations. L’attesa rassegna partirà il 31 gennaio, con l’Italia pronta a sfidare la Scozia sul terreno dell’Hive Stadium di Edimburgo.

La formazione contro la Scozia

Questa la formazione annunciata contro la Scozia: 15. DRAGO Alessandro (2006 Mogliano Veneto Rugby), 14. CALOSSO Francesco (2005, CSBJ Bourgoin), 13. ZANANDREA Federico (2005, Mogliano Veneto Rugby), 12. TODARO Edoardo (2006, Northampton Saints Academy), 11. FAISSAL Malik (2006, Rugby Parma F.C.1931), 10. FASTI Roberto (2006, Rugby Casale), 9. BENI Niccolò (2005, Biarritz Olympique), 8. MILANO Giacomo (2005, Rugby Noceto FC), 7. CASARTELLI Nelson (2005, Rugby Paese), 6. MIRANDA Antony Italo (2006, Rugby Paese), 5. MELEGARI Pietro (2005, Cus Torino), 4. REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby), 3. BOLOGNINI Nicola (2005, Rugby Rovigo Delta), 2. CAIOLO-SERRA Alessio (2005, Stade Olympique Chamberien Rugby), 1. BOCCATO Gioele (2006 Verona Rugby).