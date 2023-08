Conference League 2023/2024, ritorno secondo turno preliminare in tv: calendario, programma e orari

di Valerio Carriero 1

Ecco il programma completo del secondo turno preliminare della Conference League 2023/24. Con la Fiorentina che aspetta di conoscere la propria avversaria nel terzo turno (sorteggio il 7 agosto), ricco programma di match spalmato su tre giorni. Si parte con gli anticipi di martedì 1 e mercoledì 2 agosto, poi scorpacciata del giovedì. In Italia non è prevista la diretta televisiva di alcun incontro. I turni preliminari, infatti, non sono inclusi nel pacchetto di diritti tv che vengono acquistati per la trasmissione della competizione

Martedì 1 agosto

17.00 – Valmiera (LAT) – Tre Penne (SAN)

19.30 – Balzan (MLT) – Neman (BLR)

19.30 – Zimbru (MDA) – Fenerbahce (TUR)

20.00 – Hesperange (LUX) – TNS (WAL)

20.45 – Partizani (ALB) – Atletic Escaldes (AND)

21.00 – Buducnost (MNE) – Struga (MKD)

Mercoledì 2 agosto

19.00 – Aek Larnaca (CYP) – Zhodino (BLR)

19.30 – Dudelange (LUX) – Gzira (MLT)

Giovedì 3 agosto

16.00 – Tobol (KAZ) – Basilea (SUI)

17.00 – FC Santa Coloma (AND) – Sutjeska (MNE)

17.00 – Pyunik (ARM) – Kalmar (SWE)

17.30 – Trnava (SVK) – Auda (LAT)

18.00 – Aktobe (KAZ) – Torpedo Kutaisi (GEO)

18.00 – Dinamo Tbilisi (GEO) – Hamrun (MLT)

18.00 – FK Panevezys (LTU) – Hapoel Beer Sheva (ISR)

18.00 – Kauno Zalgiris (LTU) – Lech (POL)

18.00 – KuPS (FIN) – Derry City (IRL)

18.00 – Pogon Szczezin (POL) – Linfield (NIR)

18.00 – Sabah Baku (AZE) – RFS (LTU)

18.00 – Uratu (ARM) – Farul Constanta (ROU)

18.45 – Zalaegerzseg (HUN) – Osijek (CRO)

19.00 – Dila Gori (GEO) – Vorksla (UKR)

19.00 – Levski (BUL) – Shkupi (MKD)

19.00 – Neftci Baku (AZE) – Zeljeznicar (BIH)

19.00 – Omonia (CYP) – Gabala (AZE)

19.00 – Petrocub (MDA) – M. Tel Aviv (ISR)

19.00 – Riga FC (LAT) – Kecskemeti (HUN)

19.00 – Rosenborg (NOR) – Crusaders (NIR)

19.00 – Sepsi Sf. Gheorghe (ROU) – Cska Sofia (BUL)

19.05 – Bohemians (CZE) – Bodo/Glimt (NOR)

19.30 – B. Jerusalem (ISR) – Paok (GRE)

19.30 – Niedercorn (LUX) – Midtiylland (DEN)

20.00 – Aarhus (DEN) – Club Brugge (BEL)

20.00 – Adana Demirspor (TUR) – CFR Cluj (ROM)

20.00 – Drita (KOS) – Plzen (CZE)

20.00 – Hammarby (SWE) – Twente (NED)

20.00 – Tirana (ALB) – Besiktas (TUR)

20.00 – Vojvodina (SRB) – Apoel (CYP)

20.00 – Zilina (SVK) – Gent (BEL)

20.15 – Aris (GRE) – Ararat Armenia (ARM)

20.15 – Hibernian (SCO) – Inter Escaldes (AND)

20.15 – Rijeka (CRO) – Dukagjini (KOS)

20.30 – Borac Banja Luka (BIH) – Austria Vienna (AUT)

20.30 – FCSB (ROU) – CSKA 1948 Sofia (BUL)

20.30 – Larne (NIR) – FC Ballknai (KOS)

20.30 – Maribor (SLO) – Differdrange (LUX)

20.45 – Dundalk (IRL) – Akurery (ICE)

20.45 – Haverfordwest (WAL) – B36 Torshavn (FAI)

20.45 – Luzern (SUI) – Djugarden (SWE)

21.00 – Debrecen (HUN) – Alashkert (ARM)

21.00 – Legia (POL) – Ordabasy (KAZ)

21.00 – Shamrock Rovers (IRL) – Ferencvaros (HUN)

21.15 – Guimaraes (POR) – Celje (SLO)