Playoffs NBA 2024, Brunson ancora decisivo: i Knicks battono Indiana e volano sul 2-0

Si conferma una serie dal punteggio alto e con tanti canestri quella tra New York Knicks e Indiana Pacers, valida per il secondo turno della Eastern Conference dei Playoffs NBA 2024. Anche in gara-2 entrambe le squadre hanno infatti segnato più di 100 punti, anzi hanno superato addirittura quota 120 punti, ma ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Thibodeau. A prendersi la scena, neanche a dirlo, è stato Jalen Brunson, che si è svegliato tardi, ma ha segnato 24 dei suoi 29 punti nel secondo tempo, guidando la franchigia al successo con lo score di 130-121. Da sottolineare anche la prova di Anunoby e DiVincenzo, 28 punti per entrambi, così come quella di Hart e Hartenstein, entrambi in doppia doppia. Ai Pacers non è bastato invece un Tyrese Haliburton da 34 punti (miglior realizzatore della serata), 6 rimbalzi e 9 assist.

Nonostante il successo dei Knicks, che rispettano così il fattore campo e si issano sul 2-0, la sfida è stata estremamente equilibrata e Indiana ha avuto le sue chance. Anzi, ha chiuso addirittura il primo tempo avanti di 10 lunghezze, salvo poi dilapidare il vantaggio in un terzo quarto disastroso (36-18). Nel parziale decisivo, gli ospiti hanno provato a restare in scia e rispondere colpo su colpo, ma alla lunga si sono dovuti inchinare. La serie si sposta dunque ad Indianapolis, dove nella notte italiana tra venerdì e sabato andrà in scena gara-3, potenzialmente già decisiva.