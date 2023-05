Basilea-Fiorentina 1-3, Italiano: “Cammino fantastico, doppia finale da preparare”

Vincenzo Italiano non nasconde la soddisfazione nel post-partita di Basilea-Fiorentina 1-3, match che consente ai viola di strappare il pass per la finale della Conference League 2022/2023. “Un cammino fantastico, arriviamo a una doppia finale dopo quella di Coppa Italia. Sono felice del percorso fatto e del progetto che è partito lo scorso anno – spiega Italiano – Abbiamo aggiunto tanti giocatori, questi risultati sono il premio per i sacrifici e la voglia che abbiamo messo in campo. Se avessi dovuto scegliere tra la Coppa Italia e Praga avrei scelto Praga, perchè il percorso europeo è esaltante. Già alla riunione tecnica sentivo tanta carica da parte del gruppo in hotel.”

Italiano si dice anche soddisfatto per aver completato il tris di finali europee con squadre italiane: “Sono tre finali meritate, va benissimo perchè dimostra che il calcio italiano sta dimostrando di tornare grande.” E sui festeggiamenti nello spogliatoio a fine partita: “La felicità è enorme, a maggior ragione per come è andata la partita con il gol all’ultimo minuto dei supplementari. Adesso però dobbiamo preparare queste due finali, contro avversarie sulla carta più forti di noi. Ma vogliamo dare il massimo.”