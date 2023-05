Highlights e gol Pro Sesto-Vicenza 2-1: Playoff Nazionali Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 7

La Pro Sesto vince per 2-1 sul Vicenza, nel match valevole per l’andata dei Playoff Nazionali Serie C 2022/2023. La sblocca al 55esimo Capelli di prima intenzione, raddoppio che arriva al 71esimo grazie a Sala. Sul finale gli uomini di Thomassen accorciano le distanze con un colpo di testa decisivo insaccato da Ierardi. Di seguito gli highlights del match.