Sergio Conceicao può finire prima del tempo la sua avventura al Milan: in società hanno già avviato i contatti con il nuovo allenatore

Giravolta Milan, ancora una volta. Può finire dopo appena sei mesi l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera. Questione di risultati, ovviamente, ma questione anche di feeling, come cantavano Riccardo Cocciante e Mina.

Quello che non sembra essere scoppiato tra l’ambiente rossonero e il tecnico portoghese. Dopo Fonseca, anche l’impatto del connazionale non è stato dei migliori. Eppure l’inizio era stato con il botto: Juventus e Inter battute in rimonta e Supercoppa portata a casa. Sembrava l’inizio di una grande storia d’amore, è si è rivelato – almeno finora -soltanto un’illusione. Il Milan, infatti, ha continuato con i suoi alti e bassi in campionato dove il quarto posto non è stato avvicinato più di tanto, mentre in Champions è arrivata l’inattesa sconfitta ai playoff contro il Feyenoord.

Una situazione che sta portando la società a riflettere: giusto continuare con Conceicao anche per il prossimo anno o meglio cambiare pagina ancora una volta? Una domanda che troverà risposta soltanto tra qualche settimana, quando ci sarà più chiarezza sul futuro della squadra.

Milan, Conceicao in bilico: nuovi contatti con Conte?

Intanto però la società non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe già avviato i contatti con il possibile successore di Conceicao. Con un anno di ritardo, stando a quanto riportato da Alfio Musmarra a Top Calcio 24′, potrebbe essere Antonio Conte l’allenatore del Milan.

Il giornalista racconta di contatti tra Ibra e Conte che sarebbero partiti già a gennaio. Il tecnico salentino non è libero: è in corsa per lo scudetto con il Napoli ed ha un contratto triennale con la società partenopea. Certo l’ultimo mercato ha aperto qualche crepa nel rapporto tra l’allenatore e De Laurentiis, con Conte che non ha mancato di lanciare qualche stoccata per la partenza di Kvaratskhelia e l’arrivo, proprio dal Milan, di Okafar come sostituto.

A fine stagione l’ex Inter e Juventus tirerà le somme e capirà se proseguire con il Napoli oppure interrompere solo dopo un anno la sua esperienza in azzurra. In questo caso il Milan potrebbe far partire l’assalto e Ibrahimovic si sarebbe mosso già, cancellando quanto avvenuto lo scorso anno e il botta e risposta estivo tra i due. Prima però c’è il campo che darà i suoi verdetti: dalla lotta scudetto alla Champions, in ballo c’è praticamente tutto.