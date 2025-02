Jacob Kiplimo ha scritto una nuova pagina nella storia dell’atletica, battendo il record mondiale della mezza maratona alla eDreams Barcelona Half Marathon by Brooks con un incredibile tempo incredibile di 56.42. L’ugandese ha corso a una media strabiliante di 2 minuti e 41 secondi al km, abbattendo di quasi un minuto il precedente record di 57.30 che apparteneva all’etiope Yomif Kejelcha. Nel novembre 2021 Kiplimo aveva già stabilito il suo primo record mondiale a Lisbona con il tempo di 57.31: questo crono ha resistito per quasi tre anni, prima che Kejelcha lo battesse per un solo secondo nell’ottobre 2024. La performance odierna del fuoriclasse ugandese alimenta le sue ambizioni per il debutto nella maratona, previsto per il prossimo 27 aprile a Londra.

Alle spalle di Kiplimo, nettamente staccati a più di due minuti di ritardo, salgono sul podio altri due keniani: la seconda posizione se la aggiudica Geoffrey Kamworor con il crono di 58.44, mentre chiude terzo Samuel Mailu (59.40). Per l’Italia spicca la buona quarta posizione di Yeman Crippa, che chiude non distante dal podio con 59.52 e a meno di mezzo minuto dal suo record personale nella specialità.

Le parole di Kiplimo

Emozionato al traguardo del Parc de la Ciutadella di Barcellona, Kiplimo ha raccontato la sua gara: “Sono partito molto forte, volevo fare una grande gara, ma non mi aspettavo di battere il record del mondo. Nei primi due chilometri ho spinto forte per staccare gli altri. Quando mi sono reso conto che stavo andando a un ritmo record, mi sono detto che dovevo mantenere quel passo a tutti i costi“. Il suo trionfo è stato accompagnato dai calorosi applausi del pubblico di Barcellona, che lo ha incoraggiato lungo tutto il percorso, e al termine il vincitore ci ha tenuto a ringraziare: “Grazie Barcellona per il tuo supporto. Spero di tornare per continuare a fare la storia“.

I risultati della mezza maratona di Barcellona

Jacob Kiplimo (UGA) 56.42 Geoffrey Kamworor (KEN) 58.44 Samuel Mailu (KEN) 59.40 Yeman Crippa (ITA) 59.52 Bernard Murkomen (KEN) 1:00.01 Roncer Konga (KEN) 1:00.46 Awet Kibrab Nftalem (NOR) 1:00.46 Abdi Nageeye (NED) 1:00.58 Marc Scott (GBR) 1:01.00 Ezekiel Mutai (UGA) 1:01.01

La gara femminile

Nella categoria femminile Joyciline Jepkosgei ha dominato la gara sbaragliando la concorrenza, confermandosi così campionessa dopo il trionfo dell’anno scorso con un tempo di 1:04.11, che è anche il nuovo record per il circuito. Raggiante nel post competizione la classe ’93 keniota: “Sono molto emozionata di ripetere la mia vittoria a Barcellona e di battere di nuovo il mio record e quello del circuito. Ci vediamo presto, tornerò per migliorarmi anno dopo anno. Grazie a tutte le persone che mi hanno incoraggiato durante il percorso, grazie a voi ho potuto raggiungere i miei obiettivi“.