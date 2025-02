Il big match Scudetto si avvicina sempre più. Sabato 1 marzo alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Inter, match valevole per la ventisettesima giornata, che potrebbe orientare in maniera definitiva questo campionato di Serie A 2024/2025. I ragazzi di Antonio Conte contro quelli di Simone Inzaghi per novanta minuti importantissimi in chiave Scudetto. Ma, occhio, qualche protagonista potrebbe non giocare la partitissima di Napoli poiché è a rischio squalifica ed è in diffida. Sabato 22 febbraio alle 20:45 si giocherà Inter-Genoa, domenica 23 febbraio alle 12:30 sarà la volta di Como-Napoli. Andiamo a vedere chi è diffidato e dovrà stare attento al cartellino giallo.

DIFFIDATI NAPOLI

Sono due i protagonisti in casa Napoli che rischiano di saltare il big match della prossima settimana: uno sarà protagonista in campo e l’altro invece è in panchina. Si tratta di Frank Zambo Anguissa che senza dubbio è uno dei protagonisti di questa stagione del Napoli, centrocampista fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte che dovrà stare attento a non commettere alcuna ingenuità che gli potrebbe costare carissima. E l’altro diffidato è proprio l’allenatore del Napoli, proprio Antonio Conte che in caso di giallo sarebbe costretto a non poter vivere il big match da bordo campo, ma dalla tribuna.

DIFFIDATI INTER

Sono addirittura tre i diffidati in casa nerazzurra. E tutti e tre di un certo peso. L’Inter ospita il Genoa e va a caccia dei tre punti per cercare di superare, almeno per una notte, il Napoli e mettergli pressione in vista della trasferta di Como. Ma i ragazzi di Simone Inzaghi dovranno stare molto attenti ai cartellini perché rischiano di saltare la partita Scudetto della prossima settimana. I tre diffidati sono Alessandro Bastoni, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Tre colonne portanti dell’Inter di Simone Inzaghi.

REGOLAMENTO SU DIFFIDE E SQUALIFICHE

Un calciatore che milita in una squadra che disputa il campionato di Serie A entra in diffida per la prima volta al quarto cartellino giallo. Al quinto cartellino giallo viene squalificato per un turno. Al nono cartellino giallo è nuovamente diffidato, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponde ad una squalifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI E LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Nonostante queste diffide pesanti sia Simone Inzaghi che Antonio Conte sono intenzionati a schierare tutti i protagonisti senza nessuna eccezione. Troppo importante è vincere prima dello scontro diretto per cercare di arrivarci in posizione di vantaggio. Dunque Bastoni sarà regolarmente in campo così come Barella e Mkhitaryan. Idem Anguissa in casa Napoli.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Correa.

PROBABILE NAPOLI (3-5-2): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Raspadori, Lukaku