Comunicato della Curva Sud contro la proprietà: “La pazienza è finita! Il Milan non è un prodotto su cui speculare”

Una stagione difficile per il Milan volge al termine e la Curva Sud rossonera si fa sentire con un duro comunicato nei confronti della proprietà. Considerazioni sull’annata che è agli sgoccioli e che “la mediocrità che l’ha contraddistinta per quasi tutta la durata, ha lasciato spazio ad un finale funesto e disastroso che, come se non bastasse, è stato amplificato ancor di più dalle scellerate dichiarazioni di qualche dirigente nonché dalle voci relative al nome del futuro allenatore”. Ma anche un ultimatum: “Signori la pazienza è finita! Il Milan non è un prodotto su cui speculare e Milano non è una piazza che si accontenta di partecipare. Il Milan ha alle spalle un popolo che per storia e tradizione è abituato ad essere nel gotha del calcio mondiale.

