Boxe, morto a 27 anni Ardi Ndembo: fatale il ko dello scorso 5 aprile

Lutto nel mondo della boxe per la morte a soli 27 anni di Ardi ‘The Silverback’ Ndembo, peso massimo congolese che è spirato a Miami dove era ricoverato in coma indotto dallo scorso 5 aprile. Fatale il match contro Nelson Santana, in cui il durissimo ko subito ha arrecato fin da subito gravissimi danni a Ndembo. Il pugile africano partecipava alla Team Combat League, difendendo i colori del team Las Vegas Hustle.

Reduce da otto vittorie in altrettanti match disputati da professionista, Ardi Ndembo lascia due figli per i quali è già stata avviata una raccolta fondi. Torna così d’attualità il tema dei rischi legati alla pratica della boxe. Così il coach dei Las Vegas Hustle, Jeff Mayweather: “Ci sono tanti rischi, anche se cresci guardandola e ammirandola. Il mondo si sveglia quando queste cose succedono, la boxe è uno sport brutale ma non brutto. Si può morire in ogni sport, è come se guidi un’auto da corsa a 200 miglia orarie.”