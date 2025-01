La prossima estate il Real Madrid sembra essere pronto ad effettuare un nuovo mercato Galactico.

I Blancos, anche in base a come si evolverà la stagione in termini di risultati, dovranno prendere delle scelte importanti in vista del futuro, con alcuni addii che potrebbero essere importanti e altrettanti nuovi arrivi eccellenti. La prima posizione da valutare al termine della stagione sarà quella di Carlo Ancelotti, con la panchina del tecnico di Reggiolo che sembra non essere salda al 100%. Il difficile inizio di stagione dei madrileni lo aveva messo in discussione già nelle prime settimane di novembre, ma poi il Real è tornato a fare risultati e a scalare le classifiche, spegnendo sul nascere qualsiasi rumors su un possibile esonero di Don Carlo. Ciò nonostante, però, a fine anno saranno fatte delle valutazioni, con Xabi Alonso e Zinedine Zidane in pole per la panchina più gloriosa al mondo.

Anche sulla rosa il Real Madrid dovrà necessariamente fare degli interventi. Quasi certamente dirà addio Luka Modric, motivo per cui i Blancos andranno alla ricerca di un centrocampista, con Tijjani Reijnders del Milan tra i candidati, anche se non è da escludere un riacquisto di Nico Paz, che sta brillando con la maglia del Como e che potrebbe tornare a Madrid. Anche in difesa saranno necessari degli interventi. Per la fascia destra, visto il grave infortunio di Carvajal e la possibile partenza di Lucas Vazquez, l’obiettivo è chiaro: Trent Alexander-Arnold. Il terzino inglese ha il contratto in scadenza con il Liverpool il prossimo 30 giugno e potrebbe cedere alle lusinghe del Real, che dopo Mbappé andrebbe a mettere a segno un altro straordinario colpo a parametro zero. Risparmiando sul terzino destro, il grande esborso potrebbe essere fatto su un nome che potrebbe essere a tutti gli effetti un nuovo Galacticos.

Il Real Madrid ha scelto Saliba: pronta l’offerta da 100 milioni

Anche nel reparto centrale di difesa i Blancos dovranno necessariamente intervenire. Non può bastare il solo Rudiger, considerando il secondo grave infortunio di Eder Militao e un David Alaba che a distanza di un anno non è ancora rientrato e che dunque non dà grosse garanzie. Raul Asencio, promosso dal Castilla, ha fatto una buona impressione, ma non sembra pronto per la difesa dei Blancos. Per questo motivo la dirigenza madrilena sta guardando con attenzione a William Saliba, che sarebbe diventato a tutti gli effetti il primo obiettivo.

Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, i Blancos sarebbero pronti a staccare un assegno da cento milioni di euro per convincere l’Arsenal a cedere il centrale classe 2001, colonna della difesa di Arteta.

Il Real Madrid ha scelto lui per la retroguardia: Saliba potrebbe essere il nuovo colpo Galactico.