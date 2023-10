Il Monza di Palladino come la Roma di Mourinho: nelle ultime 42 partite hanno gli stessi punti

Il Monza di Raffaele Palladino come la Roma di Josè Mourinho. No, non è una boutade: è la pura e semplice verità suffragata dai numeri e dai dati ufficiali. Da quando Palladino siede sulla panchina del Monza (settima giornata dello scorso campionato) ha totalizzato gli stessi identici punti della Roma dell’allenatore portoghese. Galliani e Berlusconi decisero di esonerare Stroppa al termine di Lecce-Monza, sesta giornata del campionato scorso con i brianzoli che avevano in classifica un solo punto. Da quel momento Palladino in 32 giornate conquistò ben 51 punti chiudendo il campionato a quota 52. La Roma di Mourinho, dopo sei giornate, ne aveva tredici di punti in classifica, e nelle restanti trentadue ne ha collezionato 50, uno in meno del Monza, chiudendo a quota 63. In queste prime dieci giornate del campionato 2023/2024 Mourinho ha un punto in più di Palladino, 14 vs 13. Il totale, in 42 giornate, fa 64 pari, media 1,52 a partita. Un dato da sottolineare.