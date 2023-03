Clamoroso al Bayern Monaco: esonerato Julian Nagelsmann

Clamoroso dalla Germania. Secondo quanto riporta la ‘Bild’ il Bayern Monaco avrebbe deciso di esonerare Julian Nagelsmann. Giravano voci di diversi malumori all’interno del club bavarese, soprattutto dopo la sconfitta in campionato contro il Bayer Leverkusen e il conseguente sorpasso subito dal Borussia Dortmund in classifica. Decisione arrivata nonostante la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Al suo posto è in pole position Tuchel che, dopo essersi seduto sulle panchine di Psg e Chelsea, a breve dovrebbe essere annunciato dal Bayern Monaco come nuovo allenatore dei bavaresi.