Italia-Inghilterra, tensione prima dell’ingresso al Maradona: tifosi inglesi placati dalla polizia

Piccoli scontri prima dell’ingresso all’Armando Maradona di Napoli, tra la polizia e un gruppo di tifosi inglesi. Secondo quanto si legge in alcuni media, i supporter dell’Inghilterra avrebbero spinto particolarmente prima dell’ingresso allo stadio in occasione della sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Un po’ di tensione che ha portato le forze dell’ordine a dover ristabilire la calma, tutto si è concluso senza particolari conseguenze.