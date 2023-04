Chelsea, per la successione di Potter le ipotesi sono due: Nagelsmann o Pochettino

Il Chelsea deve correre ai ripari e sostituire in tempo record Potter, dopo l’esonero di domenica 2 aprile. Per l’ex Brighton è stata fatale la sconfitta contro l’Aston Villa che ha segnato ancora di più una stagione nera e che è stata descritte da innumerevoli ombre e pochissime luci. Forse l’unica sarebbe quella che porta ai quarti di finale della Champions League da giocar contro il Real Madrid. Ora per la panchina dei Blues la corsa sarebbe a due fra Julian Nagelsmann e Mauricio Pochettino.

Secondo i molti media inglesi la corsa per la panchina del Chelsea sarebbe fondamentalmente a due fra Nagelsmann e Pochettino. Il manager tedesco, fresco di esonero al Bayern Monaco, non vorrebbe entrare in corsa sulla panchina inglese ed avrebbe dato il benestare per il suo arrivo a Londra nel prossimo giugno. Boehly, tuttavia, potrebbe decidere di affondare il colpo, magari mettendo sul piatto un ricco stipendio. Sullo sfondo rimane anche il profilo di Mauricio Pochettino che a Londra, sponda Tottenham, ha fatto già bere spingendo Kane e compagni un anno fino alla finale di Champions League poi persa contro il Liverpool in un derby tutto inglese. Occhio anche alla candidatura di Marco Silva, che bene sta facendo col Fulham. I Blues, però, non vogliono farsi prendere dalla fretta e sceglieranno il nuovo allenatore dopo una lunga e approfondita selezione e fino ad allora toccherà a Bruno Saltor guidare la squadra.