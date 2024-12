Per il Milan potrebbe essere in arrivo un ottimo tesoretto che può portare nelle casse rossonere denaro fresco da investire sul mercato: Ibra gongola

Il Milan visto nella prima parte di stagione avrebbe bisogno di nuovi innesti dal mercato per provare a risalire in maniera convinta verso l’altissima classifica. L’auspicio dei tifosi è che alla riapertura delle trattative nel primo mese dell’anno possano arrivare giocatori utili. Sia la società che Fonseca, però, sono stati di diverso avviso.

Hanno già fatto sapere, infatti, come allo stato attuale delle cose non ci saranno investimenti a gennaio perché la rosa è già al completo così, al netto del ritorno di alcuni infortunati (vedi Bennacer) e dal lancio di diversi giovani dal Milan Futuro. Dietro queste dichiarazioni di facciata c’è anche la necessità da parte della società di non poter spendere troppi soldi per un acquisto di qualità e comprare tanto per farlo non fa parte della filosofia del “Diavolo”.

Milan, in arrivo una pioggia di milioni: Ibrahimovic esulta, ecco perché

Il primo imperativo per la società sarà vendere quei giocatori considerati in esubero come ad esempio Jovic. Sono profili però che non porteranno una grande quantità di milioni nelle casse societarie. Diverso il discorso per un ex che è ancora in qualche modo legato alla piazza come Daniel Maldini.

Il figlio d’arte infatti, lasciato partire forse con troppa fretta a titolo definitivo al Monza la scorsa estate, è uno dei giocatori che si è messo più in luce nella prima parte di serie A. Probabilmente l’unico in casa brianzola, considerando i problemi della squadra di Galliani. Il Milan non controlla più in maniera diretta il cartellino del figlio di Paolo, ma può comunque avere notevoli benefici quando il giocatore sarà venduto dal Monza. All’interno del contratto, infatti, è prevista una clausola che vedrà i meneghini incassare il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Le ultime notizie fanno sicuramente gongolare Ibrahimovic e soci: sul classe 2001 c’è mezza serie A, comprese quasi tutte le big. Dalla Juve all’Atalanta, c’è da registrare anche l’interesse dell’Inter, ultima ad iscriversi alla corsa per il fantasista. Probabile che si scateni un’asta, magari già a gennaio, con il Milan spettatore interessato. I soldi ricevuti potranno essere investiti sul mercato. L’auspicio è che la cessione avvenga quanto prima, ma questo naturalmente non dipenderà dai rossoneri che non avranno nessuna voce in capitolo.