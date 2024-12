La Nazionale italiana di sci alpinismo non prenderà parte alle gare di Coppa del mondo previste in Azerbaijan, in programma il 10, l’11 e il 13 gennaio del 2025. La tappa nel paese asiatico è stata aggiunta in seguito a una variazione dei calendari internazionali, subentrata solo durante l’assemblea plenaria della Federazione internazionale di sci alpinismo (Ismf), che si è tenuta a Baku gli scorsi 12-13 ottobre, quando le programmazioni dei vari team erano già chiuse. La rinuncia di Courchevel (Francia) ad una gara ha fatto prendere alla Ismf la decisione di effettuarne il recupero in Azerbaijan, aggiungendo però un’ulteriore competizione che ha portato ad una trasferta lunga una settimana, dall’8 al 14 gennaio, non preventivata ad inizio stagione. “Le Federazioni internazionali agevolano e sostengono le squadre e gli atleti: così fa la Fis (sci alpino, fondo, freestyle, snowboard, salto e combinata nordica), la Ibu (biathlon), la Fil (slittino) e la Ibsf (bob e skeleton), cosa che non succede con l’Ismf”, ha così motivato la scelta il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda. “Quella in Azerbaijan si è trasformata in una trasferta molto onerosa che ha visto tempi e costi salire con il passare dei giorni. E tutto ciò al di fuori dei budget preventivati da tutte le squadre. Per questi motivi, l’Italia ha deciso di non partecipare alle gare”, ha aggiunto il direttore tecnico della Nazionale, Fabio Meraldi.

La prima tappa di Courchevel

64 donne e 92 uomini hanno dato il via sabato quindi con la gara più veloce, vinta dalla francese Emily Harrop e dallo spagnolo Oriol Cardona Coll. Dopo aver dominato le qualifiche, i quarti di finale e le semifinali, Harrop ha trionfato chiudendo la gara con quasi 8 secondi di vantaggio sulla svizzera Marianne Fatton. La connazionale di Harrop Margot Ravinel si è assicurata il 3° posto, seguita da Giulia Murada al 4° posto, dalla tedesca Tatjana Paller al 5° e da un’altra atleta francese, Célia Perillat-Pessey, che ha completato la finale al 6° posto.

Nella gara maschile, c’è stata un’intensa resa dei conti in una finale tutta europea. Coll ha conquistato una vittoria combattuta in uno sprint serrato contro lo svizzero Arno Lietha. Il francese Thibault Anselmet, unico atleta locale in finale, si è assicurato il 3° posto, finendo 2,09 secondi dietro al leader. A seguire lo svizzero Jon Kistler e due atleti spagnoli, Iñigo Martinez De Albornoz Marqués e Ot Ferrer Martinez.