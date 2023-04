Vieri furioso con Cassano: “Cambi idea troppo spesso” (VIDEO)

di Mario Boccardi 5

Nel corso della puntata della Bobo TV di ieri, in cui si è discusso di Napoli-Milan e dell’1-1 maturato allo Stadio Diego Armando Maradona, Antonio Cassano e Bobo Vieri hanno mostrato opinioni contrastanti su diversi argomenti.

“Leao ha spaccato la partita e, tra andata e ritorno ha fatto 5-6 sgasate – ha affermato l’ex attaccante barese –. Ha fatto lui tutto. Abbiamo grandissima stima di Di Lorenzo e Rrahmani, ma dobbiamo valutare le cose come sono andate. Non voglio essere ingiusto, ma stasera sono stati i peggiori in campo. Leao è stato decisivo ma probabilmente vi sfugge una cosa: ha giocato contro una squadra italiana! Se quella partita Leao me la fa contro Walker, contro Upamecano, contro qualcuno di quel livello lì, allora dirò ‘c***o ha fatto una super super partita’. Io lo aspetto in quelle partite lì”.

Vieri, allora, ha pesantemente criticato queste affermazioni di Cassano: “Se tu dai 50/70 metri di campo a Leao non lo ferma nessuno, non lo fermi Leao! Ma che stai dicendo? Non puoi fare questi discorsi. Parli di un giocatore e parli di una sola partita. Di Lorenzo è stato uno dei migliori terzini destri d’Europa quest’anno e ora possiamo attaccarlo solo perché il Napoli ha perso due partite? Non mi sembra giusto”, sono state le parole dell’ex attaccante dell’Inter, che è sembrato piuttosto stizzito da quanto affermato precedentemente dal suo ex collega.