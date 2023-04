Napoli-Milan: su Canale 5 8,1 milioni di spettatori e 35,9% di share

Sono stati ufficialmente pubblicati i dati degli ascolti televisivi per quel che concerne la serata di ieri, martedì 18 aprile 2023. Come ampiamente prevedibile, a far registrare nettamente il dato migliore è stata Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League trasmessa da Canale 5: sono stati, infatti, ben 8.172.000 gli spettatori, con un dato share del 35,9%.