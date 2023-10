F1 GP Stati Uniti 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il diciottesimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 ed è tutto pronto per la gara del GP degli Stati Uniti 2023 ad Austin. Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della gara sulla pista statunitense che ci si attende come molto spettacolare a Mondiale ormai assegnato. Gli orari, è chiaro, sono rivoluzionati dal fuso orario nei confronti del Bel Paese.

La gara degli Usa si terrà alle ore 21 italiane di domenica 22 ottobre: la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now: su TV8 inoltre la gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro al canale 8 del telecomando. Inoltre, Sportface.it al solito vi proporrà la diretta testuale della gara aggiornata in tempo reale per non farvi perdere nemmeno un istante. Ecco allora il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 22 ottobre 2023

ore 21:00-23:00 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (diretta anche in chiaro su TV8)