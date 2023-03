Tottenham-Milan, Pioli: “Passaggio del turno meritato, ora giochiamo i quarti con convinzione”

“Avevo chiesto alla squadra di giocare con personalità e siamo stati bravi. Nel primo tempo potevamo anche concretizzare. Non abbiamo mai mollato ed è un passaggio del turno meritato per come abbiamo giocato le due partite“. Questo il commento a caldo di Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della sfida di ritorno di Champions League 2022/2023 contro il Tottenham. “Il Milan deve fare un passo alla volta. All’inizio era importante superare il girone, poi gli ottavi, ora aspetteremo il sorteggio dei quarti. Sicuramente affronteremo una grande squadra, ma anche il Tottenham lo era e ce la giocheremo. Adesso ci ributtiamo in campionato, dove siamo un po’ in difficoltà, con l’obiettivo di fare punti e stare tra le prime quattro” ha aggiunto Pioli.

Il tecnico dei rossoneri ha poi commentato la scelta di passare alla difesa a 3: “Ho preso la decisione del cambio modulo dopo l’ennesima sconfitta, quella contro il Sassuolo, perché sembrava che del vecchio sistema di gioco funzionasse molto poco. E’ cambiato anche l’atteggiamento, ora tutta la squadra lavora con più attenzione. Abbiamo tanti difensori centrali portati per giocare così: le caratteristiche c’erano ed è stato il momento giusto per cambiarle. Ci hanno dato più solidità di quella che cercavamo“.

Pioli ha poi rimarcato l’importanza della prestazione in Inghilterra: “Anche in campionato dobbiamo giocare con quest’energia, personalità e voglia di ottenere il risultato. Giocare in Champions è troppo bello e gratificante, quindi o la vinciamo o finiamo tra le prime 4. Si tratta di una prestazione importante anche dal punto di vista mentale e dell’atteggiamento, dobbiamo portarci a casa qualcosa per il campionato“. “Impossibile? Mi piace pensare che nello sport non ci sia nulla. Sono sicuro che tutta l’esperienza in Europa, anche quella negativa, ci ha aiutato. Dobbiamo giocarci i quarti con fiducia e convinzione” ha concluso Pioli.