Tottenham-Milan 0-0, Costacurta su Leao: “Grande delusione, non è ancora un campione”

Dopo lo 0-0 del Milan in casa del Tottenham agli ottavi di Champions League, l’opinionista Alessandro Costacurta ha parlato della prestazione di Rafael Leao, oggi deludente. Ecco le sue parole: “Leao è stata la grande delusione, in una partita così deve essere determinante. Abbiamo detto che è un campione, ma in queste gare, in passato, i campioni facevano valere questo titolo. Non ha ancora dimostrato di essere un vero e proprio campione”.