L’immagine pubblicata accende le polemiche e i tifosi rossoneri insorgono: è da spedire lontano da Milanello

Non un periodo facile per il Milan, non una prima parte di stagione da ricordare. I rossoneri fanno i conti con una discontinuità che ha già fatto allontanare la squadra di Fonseca dal sogno scudetto.

I dodici punti di distacco dall’Atalanta sono troppi per pensare ad una rimonta ed allora è già tempo di archiviare il primo obiettivo e concentrarsi sul riuscire ad entrare nella zona Champions, traguardo che – come per tutte le grandi società – non può essere fallito. Vittorie importanti (come quelle nel derby e contro il Real Madrid), seguite da cadute rovinose (l’ultima con l’Atalanta), rendono il Milan una formazione non adatta per lottare per il vertice.

Il primo responsabile individuato dai tifosi è sicuramente il tecnico portoghese. Il primo, ma non certo l’unico per la piazza milanista che ha puntato l’indice anche contro la società e la dirigenza. Tra i più criticati chi fino a qualche anno fa era un vero idolo: Zlatan Ibrahimovic. Nel ruolo di consulente di Cardinale è individuato tra i principali colpevoli per l’attuale situazione. Proprio lo svedese è finito nel mirino dei tifosi per una foto pubblicata martedì e diventata presto virale.

Milan, Ibrahimovic e la foto con Thiago Silva: “Dimettiti”

Zlatan Ibrahimovic ha voluto omaggiare Thiago Silva, ospite a Milanello, con una foto del loro saluto ed una frase che ha però innescato la polemica. “Non dovevo preoccuparmi della difesa perché avevo Thiago Silva“.

Parole che hanno scatenato i sostenitori rossoneri che si sono scagliati contro l’ex attaccante. Tra chi ritiene che sia stata “la prima cosa giusta che hai detto quest’anno” e che lo definisce “una delusione“, le critiche per Ibrahimovic sono davvero tante. Così tra i commenti alla foto c’è chi dice “basta fare lo spiritoso Ibra, la stagione è già finita a dicembre” e chi lo invoglia a fare “qualcosa di buono per il Milan ti stai rovinando la reputazione“.

Ma tra i commenti si trovano anche giudizi più trancianti e suggerimenti provocatori. Ecco allora chi invita Ibrahimovic a dimettersi e chi, invece, gli suggerisce di farsi portare in Brasile da Thiago Silva: un altro modo per liberarsi di chi si ritiene responsabile di quel che sta accadendo. Suggerimenti che, inutile dirlo, non saranno ascoltati da Ibrahimovic che ha confermato la fiducia a Fonseca e si appresta ad affrontare il mercato per migliorare la rosa. E magari convincere anche il tifoso più scettico della sua capacità di fare la differenza anche da dirigente.