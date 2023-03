Sorteggio quarti Champions: se Milan e Inter entrambe in casa in andata o ritorno, nerazzurri invertiranno campo

Arriva un’importante nota dell’Uefa in vista del sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Milan e Inter, infatti, si sono qualificate per i quarti di finale, e a meno che non si disputi un derby tra le due compagini milanesi, dal momento che condividono lo stesso stadio, il Meazza, non potranno disputare entrambe l’andata o il ritorno in casa. Se dunque verranno sorteggiate insieme, quindi con l’andata o il ritorno di entrambe a San Siro, una delle due dovrà invertire il campo. E l’Uefa comunica che sarà l’Inter a doverlo fare, dando precedenza al Milan che è campione nazionale e inserito originariamente in prima fascia al momento del sorteggio dei gironi.

Pertanto, per l’Inter l’esito del sorteggio, che ricordiamo essere libero senza paletti né teste di serie, quindi con identiche possibilità di giocare in casa l’andata o il ritorno, sarà subordinato a quello dei cugini del Milan e dovrà essere opposto: se il Milan giocherà in casa l’andata, l’Inter lo farà al ritorno, se il Milan sarà sorteggiato come seconda, dunque col ritorno in casa, l’Inter, al di là dell’esito del suo sorteggio, comincerà tra le mura amiche all’andata.

Questo il comunicato Uefa: “Sulla base della decisione ricevuta dalle autorità locali competenti e come confermato dalla federazione nazionale, AC Milan e FC Internazionale Milano, che condividono entrambe lo stesso stadio per le partite casalinghe, non possono giocare la stessa sera, né in casa nelle 24 ore. Come ogni stagione, quando si tratta di determinare il calendario delle partite dopo tutti i sorteggi delle competizioni, il paragrafo 23.02 del regolamento della competizione (attualmente per il ciclo della competizione 21/24) e i principi associati stabiliti dal Comitato delle competizioni per club, stabiliscono il processo per risolvere scontri tra stadi o città. In questo caso, se entrambe le squadre dovessero essere sorteggiate con la stessa sequenza (andata o ritorno in casa), il Milan, essendo campione nazionale, avrà la priorità, indipendentemente dagli avversari di una delle due squadre. Pertanto, la partita che coinvolge il Milan non sarà invertita. Il calendario completo sarà disponibile dopo la cerimonia del sorteggio, entro le 18:00 CET”.