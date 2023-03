Super-G maschile finali Soldeu 2023, risultati e classifica: trionfa Odermatt, Paris e Casse nei 10

Anche alle finali di Soldeu è un monologo di Marco Odermatt in Super-G, il suo sesto della stagione di Coppa del Mondo che sta volgendo al termine. Lo svizzero è l’unico a scendere sotto il muro dell’1:24 in Andorra, fermando il cronometro a 1:23.91, un tempo con il quale distanzia Marco Schwarz di ventinove centesimi. Comunque ottima la prova dell’austriaco, che è riuscito a mettersi alle spalle Aleksandr Kilde, il quale si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Fuori Kriechmayr, vincitore della discesa di ieri.

Discreta prova anche per i due azzurri di punta, come ieri in discesa anche oggi in top-10. Dominik Paris è settimo a 98 centesimi dal leader, Mattia Casse lo segue a ruota, distaccato di un solo centesimo al traguardo. Bene anche Guglielmo Bosca, che sceso con il pettorale numero 19 è riuscito ad ottenere un buon 12°posto.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 ODERMATT Marco SUI 1:23.91

2 SCHWARZ Marco AUT 1:24.20 +0.29

3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:24.62 +0.71

4 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:24.77 +0.86

5 READ Jeffrey CAN 1:24.78 +0.87

6 SANDER Andreas GER 1:24.87 +0.96

7 PARIS Dominik ITA 1:24.89 +0.98

8 CASSE Mattia ITA 1:24.90 +0.99

9 HAASER Raphael AUT 1:24.93 +1.02

10 MURISIER Justin SUI 1:25.03 +1.12

11 PINTURAULT Alexis FRA 1:25.09 +1.18

12 BOSCA Guglielmo ITA 1:25.28 +1.37

13 CAVIEZEL Gino SUI 1:25.33 +1.42

14 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:25.34 +1.43

15 ALLEGRE Nils FRA 1:25.47 +1.56

16 MEILLARD Loic SUI 1:25.67 +1.76

17 HILTBRAND Livio SUI 1:25.89 +1.98

18 ROGENTIN Stefan SUI 1:25.91 +2.00

19 BABINSKY Stefan AUT 1:26.06 +2.15

20 BAUMANN Romed GER 1:27.64 +3.73

10 KRIECHMAYR Vincent AUT DNF

18 CRAWFORD James CAN DNF

22 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR DNF