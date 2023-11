Salisburgo-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Tutto pronto per Salisburgo-Inter, match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024, in programma alla Red Bull Arena alle ore 21:00 di stasera, mercoledì 8 novembre. Obiettivo tre punti per i nerazzurri, che vogliono blindare la qualificazione per poi giocarsi il primo posto con la Real Sociedad. Non sarà però una passeggiata conquistare la vittoria in Austria, dove la squadra di casa venderà cara la pelle nonostante le tante assenze. A scendere in campo con i favori del pronostico, inevitabilmente, sarà la squadra di Inzaghi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video, disponibile grazie all’app scaricabile sulle vostre smart tv.