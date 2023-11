Diffidati Salisburgo-Inter: i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Benfica

L’Inter fa visita al Salisburgo alle 21:00 di mercoledì 8 novembre in occasione della quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Sette punti fin qui per i nerazzurri, come la Real Sociedad. La squadra nerazzurra cerca la vittoria in Austria per confermarsi in vetta e dare la caccia al primato del girone. Nel prossimo turno l’Inter dovrà vedersela contro il Benfica, che al momento è ultima a zero punti in classifica. Sono due i diffidati in casa nerazzurra: Asllani e Mkhitaryan. Riserva il primo, titolarissimo il secondo. Un aspetto non da sottovalutare per Simone Inzaghi, da sempre molto sensibile al tema cartellini gialli e diffidati. Nessun giocatore a rischio invece in casa Benfica, mentre Real Sociedad e Salisburgo ne hanno rispettivamente uno (Merino) e tre (Baidoo, Gourna-Douath, Šimić).