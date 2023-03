Regolamento Napoli-Eintracht Francoforte: come funziona con i gol fuori casa

Il Napoli, reduce dalla bella affermazione in campionato nei confronti dell’Atalanta, è pronto a tornare in campo allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare l’Eintracht Francoforte nel match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti partono dalla vittoria per 2-0 ottenuta in Germania tre settimane fa e, per questo motivo, potranno gestire tale vantaggio accontentandosi anche di un pareggio o di una eventuale sconfitta con un solo gol di scarto. Probabilmente il club campano andrà a caccia di un nuovo successo per far gioire ulteriormente i propri tifosi, ma dovrà fare attenzione alle ripartenze degli avversari. In caso di vittoria con due gol di scarto (qualsiasi punteggio) da parte degli ospiti, infatti, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore perché i gol in trasferta non valgono più doppio.

