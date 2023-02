Regolamento Inter-Porto: ecco come funziona in caso di gol fuori casa

E’ tutto pronto al Giuseppe Meazza di San Siro per la disputa di Inter-Porto, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, dopo il ritorno al successo in campionato contro l’Udinese, vogliono mettere subito in discesa il doppio confronto con i portoghesi. Questi ultimi, dal loro canto, sono reduci da una lunga ed importante serie di risultati utili consecutivi e non hanno intenzione di interrompere il trend. Il regolamento della competizione continentale recita che le reti realizzate in trasferta non valgono più doppio come accadeva fino a qualche stagione fa. Per esempio se una squadra vincesse 1-3 in trasferta e perdesse 0-2 in casa, non avanzerebbe al turno successivo, ma si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.