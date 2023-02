Inter-Porto, programma e telecronisti Amazon Prime Video andata ottavi Champions League

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Al Meazz i nerazzurri fanno attendono i lusitani in una sfida estremamente interessante ed equilibrata. Inzaghi cerca un risultato positivo per mettere in discesa il doppio confronto in vista della trasferta in Portogallo. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 22 febbraio.

Inter-Porto sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.