Regolamento Inter-Benfica, cosa succede in caso di gol in trasferta

Dopo le recenti sconfitte in campionato, ultima quella con il Monza, l’Inter, torna in campo al Giuseppe Meazza per affrontare il Benfica nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Una partita chiave per i nerazzurri, che hanno assolutamente bisogno di portare a casa il successo in modo tale da salvare la stagione con un’incredibile semifinale di Champions. Il regolamento non prevede più che i gol in trasferta valgano doppio come accadeva fino a qualche anno fa: in caso di sconfitta con due gol di scarto dei nerazzurri (es. 1-3, 2-4, ecc.), dunque, i ragazzi di Simone Inzaghi non avanzerebbero sarebbero eliminati, ma si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.