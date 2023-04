Inter-Benfica in tv in chiaro? Data, canale, orario e streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Benfica, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 19 aprile nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. Sette giorni dopo, San Siro torna a ospitare un prestigioso incontro di Champions ma stavolta a scendere in campo sono i nerazzurri, opposti ai lusitani di Schmidt. I nerazzurri hanno già blindato la qualificazione vincendo 2-0 all’andata e proveranno a confermarsi al ritorno. Chiamato all’impresa invece il Benfica, anche se recuperare due gol di svantaggio all’Inter vista nelle ultime uscite in campionato non sembra impossibile. Ciononostante, i favoriti per il passaggio del turno non possono che essere i nerazzurri. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, in diretta tv e streaming, ergo NON sarà trasmessa in chiaro.