Real Sociedad-Inter, infiammazione al tendine per Cuadrado: non partirà per la Spagna

L’Inter dopo lo splendido avvio di campionato e la netta vittoria nel derby si prepara per fare il suo esordio in Champions League contro la Real Sociedad. Nell’ultimo allenamento al Suning Training Center prima della partenza per la Spagna, però, tra i protagonisti non c’era Juan Cuadrado. L’esterno colombiano salterà la trasferta di San Sebastian a causa di un’infiammazione al tendine. Il colombiano continuerà a lavorare ad Appiano Gentile nella speranza di riuscire a recuperare il più presto possibile.