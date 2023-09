Germania, la Bild rivela: Nagelsmann nuovo ct della Nazionale, accordo fino agli Europei 2024

Sarà Julian Nagelsmann il nuovo allenatore della Nazionale di calcio della Germania. Ad anticiparlo è la BILD, che svela come il tecnico 36enne e la Federazione abbiano trovato un accordo fino agli Europei 2024. Restano ancora da limare gli ultimi dettagli, ma ormai è praticamente fatta e Nagelsmann si appresta a prendere il posto dell’esonerato Hansi Flick. Secondo la BILD, il tecnico avrebbe risolto il proprio contratto che lo legava al Bayern Monaco fino al 2026, rinunciando a circa 20 milioni di euro, così da approdare in nazionale a parametro zero. Il suo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 400mila euro al mese (circa 4 milioni fino agli Europei).