Real Sociedad-Inter 1-1, Lautaro Martinez: “Approccio sbagliato, ma risultato non è da buttare”

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo Real Sociedad-Inter 1-1, match d’esordio dei nerazzurri vicecampioni d’Europa nella Champions League 2023/2024. L’argentino non nasconde l’amarezza per la prestazione della squadra nella trasferta basca: “Non abbiamo fatto quello che avevamo preparato, abbiamo sbagliato approccio e non penso sia stata una questione fisica – spiega Martinez – Non siamo usciti bene dal loro pressing, loro giocavano molto alti e troppe volte siamo finiti in fuorigioco. Comunque il risultato non è da buttare, sicuramente iniziare il girone a quota zero punti sarebbe stato molto complicato.”