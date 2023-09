Sport in tv oggi mercoledì 20 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 20 settembre 2023. Tutto pronto per un’altra serata all’insegna della Champions League, con due italiane impegnati, ovvero Napoli e Inter. Spazio anche al tennis con i tornei maschili di Chengdu e Zhuhai e femminili di Guadalajara e Guangzhou. Torna in campo anche l’Italia di rugby, opposta all’Uruguay nel match della fase a gironi dei Mondiali in Francia. Infine, spazio al preolimpico di volley femminile, ai Mondiali di lotta e alla quarta giornata del campionato di Serie C.