Real Sociedad, Alguacil: “Se contro l’Inter facciamo calcoli perdiamo”

L’allenatore della Real Sociedad Imanol Alguacil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter in Champions League: “Se facciamo calcoli, perdiamo. È chiaro che siamo qui per giocarcela, per essere competitivi: dobbiamo scendere in campo per vincere. Non ci poniamo altro obiettivo se non essere competitivi: vogliamo giocare questa ultima giornata lottando per il primo posto con la finalista dell’anno passato“. Il tecnico basco ha poi proseguito: “Sappiamo quanto vale l’Inter e rispettiamo una squadra storica, noi siamo una piccola realtà ma per me siamo grandi. Sentiamo la pressione, perché vogliamo vincere. Conosciamo l’Inter, è una squadra che ha giocato la finale l’anno scorso, ma siamo dove siamo per merito nostro e ci giochiamo il primo posto con loro. Domani voglio una partita competitiva, ma soprattutto voglio che proviamo a vincere. L’obiettivo è quello, è l’unica cosa a cui pensiamo“.