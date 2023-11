Real Madrid-Napoli, Modric in forte dubbio a causa di un fastidio muscolare

Luka Modric è in forte dubbio per la sfida di Champions di mercoledì al Bernabeu fra Real Madrid e Napoli. Il centrocampista croato ha accusaot un problema agli adduttori della gamba sinistra nella sfida di Liga contro il Cadice. Gli accertamenti sono stati programmati per domani. Da parte del Real filtra ottimismo ma difficilmente Modric verrà rischiato contro la squadra di Mazzarri.