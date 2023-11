Real Madrid-Napoli, Mazzarri: “Osimhen da monitorare, Ancelotti uno dei più grandi”

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri, affiancato dal capitano Giovanni Di Lorenzo, ha presentato la partita di domani al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid: “Col Presidente De Laurentiis rapporto speciale, qui per aiutare il Napoli a tornare sui livelli dello scorso anno. Domani sarà una sfida bellissima, vedremo a che punto siamo col lavoro di queste prime settimane. Ho trovato un gruppo di ragazzi incredibili, società Napoli ha sempre lavorato benissimo in questi anni da dopo che me ne sono andato anni fa. Con Ancelotti rapporto umano incredibile, è l’allenatore più vincente di sempre, è indubbiamente uno dei più grandi di sempre. Bellingham un giocatore fenomenale, vedremo se si manterrà su questi livelli. Per noi allenatori è importante la squadra più del singolo. Osimhen è da monitorare. Abbiamo Inter e Juve nelle prossime partite ed un giocatore come lui è importante preservarlo ed essere cauti più possibile”.