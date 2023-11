Pagelle Como-Lecco 0-0, voti e tabellino Serie B 2023/2024

Le pagelle del derby lombardo fra Como-Lecco con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la decima giornata di Serie B 2023/2024. Nessun vincitore e nessun vinto nel derby lombardo fra Como e Lecco che alla fine non si sono fatte del male. Il pari per quello che si è visto in campo rappresenta il risultato più giusto, con gli ospiti che sorridono per il pareggio. Occasione sprecata per gli uomini di Fabregas invece che non approfittano di accorciare su Parma e Palermo e steccano l’appuntamento con il terzo posto. Queste le pagelle.

Como: Semper 6.5; Curto 6, Barba 6, Odenthal 6; Chajia 6.5 (Cerri SV), Abildgaard 5.5, Bellemo 5.5 (Kone 6) Sala 5.5 (Iannou SV); Da Cunha 6 (Iovine 6), Verdi 6 (Gabelloni 5.5); Cutrone 6.5. Allenatore: Fabregas.

Lecco: Saracco 6.5; Lemmens 5 (Giudici SV), Celjak 6, Bianconi 6.5 (Marrone 6), Caporale 6.5; Ionita 6, Sersanti 6, Degli Innocenti 5.5 (Buso 6); Lepore 6.5, Novakovic 6.5 (Eusepi 5.5), Crociata 6.5. Allenatore: Bonazzoli.