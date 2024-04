Real Madrid-Manchester City, Pep Guardiola in panchina con un orologio da 1.3 milioni di euro

1.3 milioni di euro. Ecco quanto vale l’orologio che Pep Guardiola ha sfoggiato al Bernabeu in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League Real Madrid-Manchester City. Il tecnico catalano non è nuovo a un dresscode all’insegna dell’eleganza tanto da aver spesso esibito magliette o maglioncini di noti marchi. Stavolta però si è spinto ad un livello superiore, arrivando a indossare uno degli orologi più esclusivi del pianeta. Progettato dal brand Richard Mille, il suo nome è Calibro RM27-01 e ce ne sono appena 50 esemplari al mondo. Uno di questi è stato visto negli ultimi anni al polso del tennista Rafa Nadal, altro sportivo legato al brand svizzero.

