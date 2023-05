Real Madrid-Manchester City: Orsato sarà quarto uomo, Irrati al Var

Ci sarà un po’ d’Italia nella semifinale di andata della Champions League tra Real Madrid e Manchester City, in programma martedì 9 maggio all’Estadio Santiago Bernabeu. L’UEFA ha, infatti, designato Daniele Orsato come quarto uomo, mentre al Var ci sarà Massimiliano Irrati. La terna arbitrale sarà portoghese, con Artur Dias a dirigere il match e Paulo Soares e Pedro Ribeiro come assistenti.