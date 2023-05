Champions League, Malagò sull’Euroderby: “Atmosfera unica al mondo, importante avere una squadra in finale”

“Sembra di toccare il cielo con un dito . Chi lo avrebbe mai detto dopo anni in cui si é discusso di prestazioni a livello internazionali, salvo alcune sporadiche vicende”. Queste le parole di Giovanni Malagó, presidente del Coni, commentando all’ANSA il derby di Champions League tra Milan e Inter. “Molto bene perché una squadra sarà sicuramente in finale. Uno spot per Napoli con lo Scudetto e uno spot per Milano la semifinale perché penso che la città e il calcio italiano siano orgogliosi di questo“. Malagò è poi tornato sullo scudetto del Napoli: “È l’unica delle grandi città che ha una sola squadra e questo determina un’atmosfera che da altre parti sarebbe più che complicata se non impossibile da trovare: è un dato di fatto. Poi c’è l’atmosfera della città, l’allegria e i colori. Tutto ha aiutato a questa grande festa. L’altro giorno parlando ho sostenuto che non mi ricordavo che da così tanto tempo ci fosse un finale così anticipato. Andando a riguardare poi si parte dal Torino ante guerra, poi la Fiorentina, l’Inter e la Juve stessa. Non è stata un’eccezione essere così più bravo degli altri con così tante giornate ma è un merito che al Napoli viene riconosciuto”.