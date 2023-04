Real Madrid-Chelsea 2-0, Ancelotti: “Non è ancora finita. Valverde il migliore”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 arrivata contro il Chelsea nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue parole: “Valverde? Per me è stato il migliore in campo, come anche Kroos. Dopo dieci minuti, abbiamo cambiato un po’ il posizionamento ed è stato fondamentale per il recupero palla. Il risultato? Non è finita, c’è ancora un’altra partita e dobbiamo essere preparati. Sappiamo che il Chelsea cercherà di dare il massimo la prossima settimana”.