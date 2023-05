Premier League 2022/2023, Fulham a valanga: Leicester battuto 5-3 con l’incubo retrocessione

Il Fulham batte 5-3 il Leicester e complica la corsa salvezza delle Foxes. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Silva torna alla vittoria e sale a 48 punti in classifica. Discorso diverso per gli uomini di Smith che restano a quota 30 con Leeds e Nottingham (terzultima, ma con una partita in meno). Un errore di Iversen dopo undici minuti spalanca la porta alla goleada del Fulham: Willian crossa dalla sinistra, nessun compagno di squadra devia ma la traiettoria del traversone inganna ugualmente il portiere che si fa scavalcare dal rimbalzo della sfera. Al 18′ c’è il raddoppio. Il Leicester fa circolare palla, ma la perde. La ripartenza del Fulham è fulminea: Wilson punta la porta e premia il movimento di Carlos Vinicius che a tu per tu con Iverson non sbaglia. Al 45′ altro lampo. Merito di Cairney che aggancia, rientra sul destro e trova l’angolo opposto. Ad inizio ripresa il Leicester non aggiusta le cose. E al 51′ c’è il poker: Tete sulla destra crossa basso al centro dove Cairney stoppa e realizza il rigore in movimento che gli permette di siglare la doppietta personale. Il Leicester però riesce a reagire.

Al 59′ Castagne trova spazio sulla sua corsia di competenza: l’ex Atalanta crossa al centro, dove Maddison prepara un pallone per Barnes che calcia in rete con l’aiuto della traversa. La speranza di rimonta per le Foxes sembra concretizzarsi al 66′ qundo Vardy sfrutta una disattenzione difensiva e conquista il rigore dopo l’uscita sbagliata di Leno. Dagli undici metri però il portiere ipnotizza l’attaccante inglese. Si tratta del secondo rigore sbagliato di fila per il Leicester dopo la brutta esecuzione di Maddison contro l’Everton. Superato lo spavento, il Fulham torna a segnare e al primo tiro trova anche il quinto gol. Fa tutto Willian che si accentra e calcia col destro, Iverson non ci arriva e non evita il pokerissimo. Nel finale il Leicester segna due gol. Prima su rigore: Maddison guadagna il tiro dagli undici metri e stavolta non sbaglia. Poi dopo una sbavatura di Leno c’è il gol di Barnes. Ma è troppo tardi per sognare la rimonta.